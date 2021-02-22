В его рамках, в районе прошел концерт с участием творческих коллектив и исполнителей района. В ходе мероприятия, руководство района наградило жителей района, принимающих активное участие в общественной жизни мулиципалитета.
В Рутульском районе отметили День защитника Отечества
- Автор Хадижат
- 22 февраля, 2021. Понедельник 12:43
Рутульский район, в числе остальных муниципалитетов Дагестана, присоединился к празднованию Дня защитника Отечества.
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