ЗАМАНА - В Рутульском районе отметили День защитника Отечества

В Рутульском районе отметили День защитника Отечества

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22 февраля, 2021. Понедельник 12:43
В Рутульском районе отметили День защитника Отечества

Рутульский район, в числе остальных муниципалитетов Дагестана, присоединился к празднованию Дня защитника Отечества.

В Рутульском районе отметили День защитника Отечества
Общество

В его рамках, в районе прошел концерт с участием творческих коллектив и исполнителей района. В ходе мероприятия, руководство района наградило жителей района, принимающих активное участие в общественной жизни мулиципалитета.

 

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