"История ратных подвигов сергокалинцев уходит в девятнадцатый век и начало двадцатого века. Жители наших сел приняли участие в русско-японской войне, первой мировой войне. Многие из них награждены орденами Царской России", подчеркивается в поздравлении.
Также в своем обращении, глава района отметил подвиги партизан под командованием Гамида Далгата и героизм сергокалинцев, принявших участие в Великой Отечественной войне.
Больше полутора тысяч сергокалинцев погибли в сражениях.
В рамках празднования состоялась концертная программа, подготовленная деятелями культуры.
В Сергокалинском районе прошло торжественное собрание по случаю приближающегося Дня защитника Отечества
- Автор Хадижат
- 22 февраля, 2021. Понедельник 12:31
В Сергокалинском районе прошло праздничное собрание по случаю приближающегося Дня защитника Отечества. 20 февраля, в Сергокалинском районе прошло праздничное собрание трудовых коллективов, которое было предстоящему празднику. От имени Главы Сергокалинского района Магомеда Омарова заместитель Главы Зубайру Умаров поздравил собравшихся и зачитал приветственный адрес.
"История ратных подвигов сергокалинцев уходит в девятнадцатый век и начало двадцатого века. Жители наших сел приняли участие в русско-японской войне, первой мировой войне. Многие из них награждены орденами Царской России", подчеркивается в поздравлении.
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