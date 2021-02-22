В Сергокалинском районе прошло торжественное собрание по случаю приближающегося Дня защитника Отечества

В Сергокалинском районе прошло праздничное собрание по случаю приближающегося Дня защитника Отечества. 20 февраля, в Сергокалинском районе прошло праздничное собрание трудовых коллективов, которое было предстоящему празднику. От имени Главы Сергокалинского района Магомеда Омарова заместитель Главы Зубайру Умаров поздравил собравшихся и зачитал приветственный адрес.

"История ратных подвигов сергокалинцев уходит в девятнадцатый век и начало двадцатого века. Жители наших сел приняли участие в русско-японской войне, первой мировой войне. Многие из них награждены орденами Царской России", подчеркивается в поздравлении.

Также в своем обращении, глава района отметил подвиги партизан под командованием Гамида Далгата и героизм сергокалинцев, принявших участие в Великой Отечественной войне.

Больше полутора тысяч сергокалинцев погибли в сражениях.

В рамках празднования состоялась концертная программа, подготовленная деятелями культуры.