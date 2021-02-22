ЗАМАНА - В Сергокалинском районе прошло торжественное собрание по случаю приближающегося Дня защитника Отечества

В Сергокалинском районе прошло торжественное собрание по случаю приближающегося Дня защитника Отечества

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22 февраля, 2021. Понедельник 12:31
В Сергокалинском районе прошло торжественное собрание по случаю приближающегося Дня защитника Отечества В Сергокалинском районе прошло торжественное собрание по случаю приближающегося Дня защитника Отечества В Сергокалинском районе прошло торжественное собрание по случаю приближающегося Дня защитника Отечества В Сергокалинском районе прошло торжественное собрание по случаю приближающегося Дня защитника Отечества

В Сергокалинском районе прошло праздничное собрание по случаю приближающегося Дня защитника Отечества. 20 февраля, в Сергокалинском районе прошло праздничное собрание трудовых коллективов, которое было предстоящему празднику. От имени Главы Сергокалинского района Магомеда Омарова заместитель Главы Зубайру Умаров поздравил собравшихся и зачитал приветственный адрес.

В Сергокалинском районе прошло торжественное собрание по случаю приближающегося Дня защитника Отечества
Общество

"История ратных подвигов сергокалинцев уходит в девятнадцатый век и начало двадцатого века. Жители наших сел приняли участие в русско-японской войне, первой мировой войне. Многие из них награждены орденами Царской России", подчеркивается в поздравлении.
Также в своем обращении, глава района отметил подвиги партизан под командованием Гамида Далгата и героизм сергокалинцев, принявших участие в Великой Отечественной войне.
Больше полутора тысяч сергокалинцев погибли в сражениях.
В рамках празднования состоялась концертная программа, подготовленная деятелями культуры.

 

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