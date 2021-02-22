ЗАМАНА - Публикация о Дагестане в годы Великой Отечественной войны

Публикация о Дагестане в годы Великой Отечественной войны

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22 февраля, 2021. Понедельник 11:09
Публикация о Дагестане в годы Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны из городов и районов Дагестана было призвано в армию и на флот 126432 человека. Кроме того, до начала войны в частях армии и военно-морского флота служили 16 тыс. дагестанцев, которые, как и другие военнослужащие, первыми приняли на себя удар немецко-фашистских войск.

Публикация о Дагестане в годы Великой Отечественной войны
Общество

Подробнее о дагестанцах, проявивших себя в годы Великой Отечественной войны в материале журналистов РИА "Дагестан" по ссылке 

 

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