Публикация о Дагестане в годы Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны из городов и районов Дагестана было призвано в армию и на флот 126432 человека. Кроме того, до начала войны в частях армии и военно-морского флота служили 16 тыс. дагестанцев, которые, как и другие военнослужащие, первыми приняли на себя удар немецко-фашистских войск.