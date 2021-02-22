Публикация о подвиге врача из Дагестана

В годы Великой Отечественной войны в составе военно- медицинской службы трудилось свыше 200 тысяч врачей и около 500 тысяч медицинских работников. Среди военных медиков было более 300 академиков, заслуженных деятелей науки и профессоров, около трех тысяч докторов и кандидатов наук, которые принимали непосредственное участие в медицинском обеспечении действующей армии.

Немало образцов подлинного героизма, бесстрашия, самопожертвования проявили медицинские работники в невероятно трудных обстоятельствах. В любых условиях они делали все возможное, а часто и невозможное, чтобы спасти, сохранить жизнь, возвратить в строй раненых. Не случайно героическая работа медиков приравнивалась к боевому подвигу.

Об одном из таких героев, уроженцу села Доргели Карабудахкентского района Абусаиде Исаеве, подготовили публикацию журналисты сетевого издания "Мирмол". Прочитать ее можно по ссылке