Публикация о врачах Дагестана в годы Великой Отечественной войны

День защитника Отечества. Уже завтра, 23 февраля, мы по традиции поздравим военных и всех мужчин. И с особым чувством восхищения и благодарности вспомним тех, кто приходил на помощь, когда было совсем трудно.