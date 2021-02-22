В рамках публикаций, приуроченных к данному празднику, журналисты сетевого издания «Мирмол» подготовили публикацию о врачах Дагестана, вставших на бой против смертоносной войны. Читайте публикацию по ссылке
Публикация о врачах Дагестана в годы Великой Отечественной войны
- Автор Хадижат
- 22 февраля, 2021. Понедельник 09:49
День защитника Отечества. Уже завтра, 23 февраля, мы по традиции поздравим военных и всех мужчин. И с особым чувством восхищения и благодарности вспомним тех, кто приходил на помощь, когда было совсем трудно.
Последнее от Хадижат
- Публикация о подвиге врача из Дагестана
- В Дагестане проходят тематические мероприятия в рамках «Недели Мужества»
- Коллектив Махачкалинского морпорта возложил цветы у мемориала павшим сотрудникам в Великой Отечественной войне
- Хасавюртовский район присоединился к акции «Помним своих героев»
- Бойцы невидимого фронта. Сказ о подвиге врача из Дагестана – Абусаида Исаева