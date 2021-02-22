ЗАМАНА - Публикация о врачах Дагестана в годы Великой Отечественной войны

Публикация о врачах Дагестана в годы Великой Отечественной войны

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22 февраля, 2021. Понедельник 09:49
Публикация о врачах Дагестана в годы Великой Отечественной войны

 День защитника Отечества. Уже завтра, 23 февраля, мы по традиции поздравим военных и всех мужчин. И с особым чувством восхищения и благодарности вспомним тех, кто приходил на помощь, когда было совсем трудно.

Публикация о врачах Дагестана в годы Великой Отечественной войны
Общество

В рамках публикаций, приуроченных к данному празднику, журналисты сетевого издания «Мирмол» подготовили публикацию о врачах Дагестана, вставших на бой против смертоносной войны. Читайте публикацию по ссылке

 

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