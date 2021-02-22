ЗАМАНА - Коллектив Махачкалинского морпорта возложил цветы у мемориала павшим сотрудникам в Великой Отечественной войне

Коллектив Махачкалинского морпорта возложил цветы у мемориала павшим сотрудникам в Великой Отечественной войне

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22 февраля, 2021. Понедельник 00:16
Коллектив Махачкалинского морпорта возложил цветы у мемориала павшим сотрудникам в Великой Отечественной войне

Сотрудники Махачкалинского морского торгового порта сегодня, 21 февраля, возложили венки к вечному огню у памятника павшим портовикам в Великой Отечественной войне, - сообщает  "Мирмол".

Коллектив Махачкалинского морпорта возложил цветы у мемориала павшим сотрудникам в Великой Отечественной войне
Общество

Отметим, что коллектив порта часто проводит субботники на Русском и воинском кладбище в столице Республики Дагестан у мемориала команды ледокольного парохода «Шаумян», который в период ВОВ проводил караваны судов через льды и сам работал на фронт, внося свой посильный вклад в общую победу над фашизмом.

 

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