Коллектив Махачкалинского морпорта возложил цветы у мемориала павшим сотрудникам в Великой Отечественной войне

Отметим, что коллектив порта часто проводит субботники на Русском и воинском кладбище в столице Республики Дагестан у мемориала команды ледокольного парохода «Шаумян», который в период ВОВ проводил караваны судов через льды и сам работал на фронт, внося свой посильный вклад в общую победу над фашизмом.