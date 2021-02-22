Хасавюртовский район присоединился к акции «Помним своих героев»

Одной из школ района, в которой прошла акция стала СОШ имени А. Шихалиева в Карланюрте. На праздничном открытии мероприятия, руководитель школы Бадырахан Моллатаева подчеркнула, что патриотическое воспитание в школе села постоянно находится на кране высочайшем уровне. Главная причина этому то, что Карланюрт родовое село Героя СССР Эльмурзы Джумагулова и полного Кавалера Орденов боевой Славы Абдуразака Датуева.

Глава села Карлан Акайчиков дополнил, что из Карланюрта защищать Отечество на фронт ушли 114 человек, из которых 56 исчезло бесследно, возвратились домой 58 односельчан. Поколение Победителей должно помнить об этой великой боевой Славе, и во все времена быть достойными гражданами собственной страны. «В рамках мероприятия учащиеся школы продемонстрировали постановку на художественно-литературную композицию “Помним собственных героев” о боевом пути знаменитого танкиста Героя СССР Эльмурзы Джумагулова и Абдуразака Датуева. Композиция сопровождалась показом экспонатов школьного музея старыми публикациями из русских газет, фото и личными вещами героев. Школьники также исполнили песни военных лет, тепло встреченные гостями», отметили в пресс-центре района.