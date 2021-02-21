«Ни одна страна не может похвастаться такой заботой о родной речи…». В ДГУ обсудили совершенствование преподавания и популяризацию родных языков

ДГУ – настоящая альма-матер специалистов-языковедов, литераторов и журналистов. Филологический факультет университета готовит не только мастеров русского и зарубежного, но и национального слога. Ученые, педагоги и студенты Даггосуниверситета всерьез обеспокоены вопросами сохранения, развития и популяризации дагестанских языков .

В преддверии Международного дня родных языков состоялся круглый стол «Сохранение родного языка в эпоху глобализации», который собрал представителей министерства информации и печати, редакторов национальных газет, преподавателей и студентов.

Присутствующие обсудили существующую систему преподавания языков народов Дагестана и способы ее совершенствования, а также состояние национальных изданий республики.

Постепенно переводить систему преподавания родных языков в мультимедийный формат предложил проректор по учебной работе Магомед Гасанов. Он считает, что сегодня слуховое восприятие информации постепенно вытесняется и уступает место визуальному восприятию. Молодые люди под воздействием прогресса постоянно работают с гаджетами, а потому необходимо отходить от традиционных методов образовательного процесса при изучении дагестанских языков.

Факт того, что дискуссии о развитии родных языков перешли в обсуждение эффективных методов их сохранения отметил министр печати и информации Дагестана Умаросман Гаджиев. Он подчеркнул, что ДГУ не просто университет, где готовят учителей-словесников, литераторов и журналистов, а целый научный центр, где могут быть выработаны рекомендации по преподаванию и изучению родных языков, того, каким образом должно действовать общество, чтобы завтра мы могли гордиться языковой самобытностью республики. «Наш самый главный совместный проект с университетом – подготовка кадров, которые владеют не только родным языком и культурой, но и современными технологиями. Еще один пункт сотрудничества в том, чтобы практическая работа студентов в редакциях национальных газет была поставлена на более высокий уровень», - подытожил Умаросман Гаджиев.

ДГУ реализует важнейшие для региона и филологие научно-образовательные и просветительские проекты в сфере языкознания и литературы. «Дать возможность каждому дагестанцу соприкоснуться с живым воплощением нашей культуры, истории, многообразия Дагестана - неотъемлемая часть «третьей миссии» нашего вуза», - подчеркивает на соответствующих мероприятиях ректор ДГУ Муртазали Рабаданов.

О важности возрождения, сохранения и популяризации национальных языков сказал и декан филологического факультета ДГУ Шабан Мазанаев.

«Языки, как и мы – они рождаются, болеют и умирают. И если язык заболел, надо заниматься его лечением – возрождать, сохранять и оберегать его. Все это чрезвычайно важно для Дагестана. Например, даже для малочисленного агульского народа, для агульского языка мы смогли создать письменность, благодаря чему сегодня на нем выходят книги, газеты и журналы. Профессор ДГУ Камал Джамалов был одним из создателей алфавита на рутульском языке. И хотя проблем еще очень много, но ни одна страна не может похвастаться такой заботой о родной речи, такой поддержкой родных языков», – отметил профессор.

Студенты-филологи считают, что решить проблему сохранения родных языков можно, но для этого потребуется приложить немалые усилия немалого количества людей, а именно носителей того или иного языка.

«Первое и самое важное для сохранения и развития языка – это, конечно же, сохранение многонациональных районов и сёл. Город – это кладбище для родных языков, и если процесс миграции горцев на равнину будет продолжаться, дагестанские языки не выживут», – говорит студентка 3 курса русско-дагестанского отделения Инсаният Асевова.

Сохранение и развитие родных языков, проявление заботы о языковом и культурном многообразии народов Дагестана является одним из приоритетных направлений подготовки специалистов в Даггосуниверситете. На русско-дагестанском отделении филологическом факультете вуза ведется подготовка по одиннадцати национальным языкам.