ЗАМАНА - Кайтагский район присоединился к акции «Помним своих героев»

Кайтагский район присоединился к акции «Помним своих героев»

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21 февраля, 2021. Воскресенье 16:18
Кайтагский район присоединился к акции «Помним своих героев»

На Аллее Героев в Кайтагском районе прошла Общероссийская акция «Помним своих героев», приуроченная ко Дню защитника Отечества.

Кайтагский район присоединился к акции «Помним своих героев»
Общество

«В рамках акции, держа в руках портреты собственных дедов и прадедов ветеранов Отечественной войны, участников Афганских событий, школьники рассказали истории героев своей семьи, об их победах, борьбе, достижениях. Важно, что в семьях хранят память о дедах и прадедах, отстоявших родную землю и передают эту память из поколения в поколение», подчеркнули в пресс-центре района. Согласно мнению главы Кайтагского района Алима Темирбулатова, все предпраздничные мероприятия, проводимые в муниципалитете к 23 февраля, в первую очередь, направлены на патриотическое воспитание молодежи и заботу о ветеранах. Невзирая на все попытки переиначить исторические сведения, для нас и для будущих поколений они останутся реальными героями и патриотами, на кого будут ранвняться юноши, отправляясь на службу», заключил Алим Темирбулатов.

 

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