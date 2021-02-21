ЗАМАНА - В Кизлярском районе ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с Днем защитника Отечества

В Кизлярском районе ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с Днем защитника Отечества

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21 февраля, 2021. Воскресенье 16:13
В Кизлярском районе ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с Днем защитника Отечества В Кизлярском районе ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с Днем защитника Отечества В Кизлярском районе ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с Днем защитника Отечества

В рамках празднования приближающегося Дня защитника Отечества участники Кизлярского городского местного отделения ЕР поздравили ветеранов ВОВ Михаила Федоровича Галкина и Щербакова Филиппа Захаровича.

В Кизлярском районе ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с Днем защитника Отечества
Общество

Михаил Федорович участник знаменитой встречи на Эльбе. После войны участвовал в испытании первого советского ядерного вооружения в Семипалатинске. В мирное время как наилучший тракторист был ориентирован подымать целиннные земли. Поздравил ветерана депутат городского Собрания Артур Рамазанов и вручил памятный подарок. Он подчеркнул, что совершенный ветераном подвиг навсегда вошел в историю и будет жить в памяти потомков. Также он пожелал Михаилу Федоровичу и его супруге крепкого здоровья и долгих лет.
Филиппа Захаровича Щербакова поздравил депутат городского Собрания Магомед Тукуев. Подарок от парламентария-члена партии Единая Россия высококачественную продукцию ОАО «Кизлярагрокомплекс» ветерану привезла, закреплённая за ним работница социальной службы потому, что Филипп Захарович решил ограничить фактически все контакты по причине масштабной эпидемии нового вируса Covid-19.

Щербакову Филиппу Захаровичу не было и пятнадцать лет, когда началась война. На фронт призвали поначалу дядю, а позже отца и брата. С фронта возвратился лишь Филипп Захарович. Он защищал Восточную Пруссию от фашистов, отбивал Сталинград и Москву у противников. В 1955 году Филипп Захарович демобилизовался, возвратившись назад в родной Кизляр.

 

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