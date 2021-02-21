В Кизлярском районе ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с Днем защитника Отечества

Михаил Федорович участник знаменитой встречи на Эльбе. После войны участвовал в испытании первого советского ядерного вооружения в Семипалатинске. В мирное время как наилучший тракторист был ориентирован подымать целиннные земли. Поздравил ветерана депутат городского Собрания Артур Рамазанов и вручил памятный подарок. Он подчеркнул, что совершенный ветераном подвиг навсегда вошел в историю и будет жить в памяти потомков. Также он пожелал Михаилу Федоровичу и его супруге крепкого здоровья и долгих лет.

Филиппа Захаровича Щербакова поздравил депутат городского Собрания Магомед Тукуев. Подарок от парламентария-члена партии Единая Россия высококачественную продукцию ОАО «Кизлярагрокомплекс» ветерану привезла, закреплённая за ним работница социальной службы потому, что Филипп Захарович решил ограничить фактически все контакты по причине масштабной эпидемии нового вируса Covid-19.

Щербакову Филиппу Захаровичу не было и пятнадцать лет, когда началась война. На фронт призвали поначалу дядю, а позже отца и брата. С фронта возвратился лишь Филипп Захарович. Он защищал Восточную Пруссию от фашистов, отбивал Сталинград и Москву у противников. В 1955 году Филипп Захарович демобилизовался, возвратившись назад в родной Кизляр.