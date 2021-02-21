Продолжают ратные подвиги отцов и дедов

Начиная с 1918 года и по 1946 год эта дата отмечалась как День Красной Армии и Военно-Морского флота. Затем стала называться Днём Советской Армии и Военно-Морского флота. С 7 мая 1993 года 23 февраля, согласно Указа Президента Российской Федерации, стал называться Днём защитника Отечества. Правопреемники Советских Вооруженных Сил, воины Российской Армии помнят уроки истории и их славный боевой путь. Они горды доблестью и мужеством своих предшественников и свято чтят боевые традиции. Славный исторический путь прошли наши Вооруженные Силы за время своего существования.

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием в жизни нашего народа. Совершив нападение на СССР, гитлеровская Германия ставила своей целью разгромить Красную Армию, уничтожить Советское государство, уничтожение и порабощение его народа. Планы гитлеровской Германии не удались только благодаря высокому патриотизму нашего народа.

Небольшая по численности Республика Дагестан послала на фронт более 180 тысяч человек, более 80 тысяч из них остались навсегда на полях сражений. 58 человек наших земляков дагестанцев удостоены высшей награды государства звания «Герой Советского Союза». Семеро дагестанцев удостоены звания кавалера орденов Славы всех трёх степеней.

Огромный вклад в Победу в годы ВОВ внёсли Кайтагский и Дахадаевский районы. Многие солдаты в войне проявили мужество и с честью выполнили заветы своих матерей, за что получили высокие государственные награды, ордена и медали.

Ратные подвиги отцов и дедов в годы Великой Отечественной войны продолжают и умножают с оружием в руках молодёжь района. Сегодня много говорят о справедливости или несправедливости Афганской войны. Армия любого государства выполняет приказ политического руководства страны.

Наш народ с глубоким уважением относился к своим воинам, которые на протяжении всей многовековой истории России верой и правдой служили Отечеству и уберегли его от агрессора. Но всегда, во все времена, неизменными оставались мужество и стойкость солдат и офицеров, их самоотверженное выполнение воинского долга. Лучшие традиции Российского воинства достойно наследуют и продолжают воины Российской Федераци. Несмотря на трудные времена, они стойко и мужественно несут нелегкую, но почетную военную службу, честно выполняют свой воинский и патриотический долг по защите национальной безопасности России, её государственных интересов.

Во все времена защищать Родину считалось и считается священным долгом и почетной обязанностью каждого гражданина. В памяти наших соотечественников навсегда останутся героические поступки наших воинов. Нынешнее поколение воинов достойно продолжает эстафету ратной славы наших Вооруженных Сил. Все мужское население нашего района каждый в свое время служил в Армии. Многие юноши, выпускники школ уже наметили свой дальнейший путь, а те которые не определились, могут выбрать для себя офицерскую профессию, несмотря ни на какие временные трудности воинская служба остается престижем для мужчины.

Мы гордимся их службой. Многие из них остаются служить в Вооруженных Силах по контракту. Суровые уроки истории и развитие современной военной политической обстановки вокруг нашей страны показывают, что мы не вправе забыть о реально существующих угрозах безопасности России, поэтому поддержание боевой готовности и боеспособности войск на высоком уровне по-прежнему остается важнейшей задачей.

Всё это даёт нам повод и право говорить: «Нынешнее поколение воинов нашего района достойно продолжает победные традиции своих предшественников». Уверен, что воины, как и все те, кто посвятил свою жизнь обеспечению безопасности Отечества, будут и впредь неустанно совершенствовать своё профессиональное мастерство, бдительно стоять на защите национальных интересов, суверенитета и территориальной целостности России.

Желаю всем защитникам Отечества, ветеранам войны и Вооруженных Сил, военнослужащим, всем жителям Кайтагского и Дахадаевского районов счастья, удачи, чистого неба над головой, доброго здоровья, оптимизма, веры в светлое будущее, новых достижений и успехов в ратном труде на благо Отечества!

Военный комиссар по Кайтагскому и Дахадаевскому районам Умар Саидов