ЗАМАНА - Миннац предложил дагестанцам проверить познания в родных языках

Миннац предложил дагестанцам проверить познания в родных языках

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21 февраля, 2021. Воскресенье 11:47
Миннац предложил дагестанцам проверить познания в родных языках

Как сообщает Министерство по национальной политике Дагестана у себя на странице в сети Инстаграм, проверить свои знания по языкам можно, перейдя по ссылке.

Миннац предложил дагестанцам проверить познания в родных языках
Общество

Ссылки на викторины, в свою очередь, будут размещены в сториз аккаунта сегодня в 12:00 часов.

Подробнее об условиях конкурса, организованного в рамках Международного дня русского языка, читайте на инстаграм-странице ведомства.

 

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