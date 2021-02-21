Миннац предложил дагестанцам проверить познания в родных языках

Как сообщает Министерство по национальной политике Дагестана у себя на странице в сети Инстаграм, проверить свои знания по языкам можно, перейдя по ссылке.

Ссылки на викторины, в свою очередь, будут размещены в сториз аккаунта сегодня в 12:00 часов.

Подробнее об условиях конкурса, организованного в рамках Международного дня русского языка, читайте на инстаграм-странице ведомства.