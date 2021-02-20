Дагстат сообщил, сколько мужчин проживает на территории Дагестана

Например, по имеющимся сведениям в республике живет 1 млн 503,2 тысячи мужчин. Более всего их на сельской территории 833 тысячи, а в городах практически 670 тысяч. Средний возраст мужчины составляет тридцать два года. Что самое увлекательное, как сообщили в Дагстате, хоть и доля мужчин в общей количества жителей республики меньше девушек, мальчишек обычно рождается выше, чем девочек. По данным за 2019 год в Республике Дагестан родилось 23937 мальчишек, что на 1897 выше, чем девочек. В среднем на 100 младенцев женского приходится приходится 109 мужского.