ЗАМАНА - Дагстат сообщил, сколько мужчин проживает на территории Дагестана

Дагстат сообщил, сколько мужчин проживает на территории Дагестана

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20 февраля, 2021. Суббота 22:22
Дагстат сообщил, сколько мужчин проживает на территории Дагестана

Дагестанский орган статистики решил поделиться чрезвычайно увлекательной статистикой и сообщил, сколько мужчин сейчас живёт в Республике Дагестан.

Дагстат сообщил, сколько мужчин проживает на территории Дагестана
Общество

Например, по имеющимся сведениям в республике живет 1 млн 503,2 тысячи мужчин. Более всего их на сельской территории 833 тысячи, а в городах практически 670 тысяч. Средний возраст мужчины составляет тридцать два года. Что самое увлекательное, как сообщили в Дагстате, хоть и доля мужчин в общей количества жителей республики меньше девушек, мальчишек обычно рождается выше, чем девочек. По данным за 2019 год в Республике Дагестан родилось 23937 мальчишек, что на 1897 выше, чем девочек. В среднем на 100 младенцев женского приходится приходится 109 мужского.

 

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