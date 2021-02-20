«Индикатор определения неравенства — нормальное соотношение между бедными и богатым, при котором обществу не грозят социально-экономические проблемы не должен превышать 10. Децильный коэффициент определяет дифференциацию доходов населения. В России, по официальным данным, в 2019 году показатель составлял 16», — отмечает зам.декана социального факультета ДГУ Мурадгаджи Омаров. — В России и в Дагестане социальная справедливость не очень справедлива».
Немного улучшить ситуацию позволяет квотирование, пособия, выплаты, материальная поддержка и работа благотворительных организаций.
«Для нивелирования социального неравенства назначаются социальные стипендии, — отмечает Омаров. —
Ребенок-сирота и в жизни, и в учебе оказывается не в выгодном положении. Система квотирования даёт ему хороший шанс для получения высшего образования, однако дальше все зависит от него самого».
В ДГУ при поступления на дневное бюджетное отделение выделяется 10% мест для льготных категорий граждан.
«Профсоюзная организация поддерживает студентов отличившихся в учебе, молодых учёных», — рассказывает председатель профкома Нухкади Рабазанов.
В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 рынок труда понес беспрецедентные потери. По данным Дагстата, в республике свыше 211, 8 тысяч безработных.
Для поддержки безработных и выплат пособий резервный фонд России направил 270,5 миллионов для рублей.
Благотворительные организации, неравнодушные активисты в период пандемии поддерживали людей, лишившихся работы.
В период пандемии профсоюзная организация вуза организовывала благотворительные мероприятия и выезды в дома неимущих.
«Мы максимально стараемся провести социальную реабилитацию, если сотрудник или студент заболевают. Оказываем материальную и моральную поддержку», — говорит Рабазанов.
Профсоюз университета также помогает ветеранам ВОВ и ветеранам труда.
«Я социальный работник и мой долг — помогать людям, у которых и так шаткое положение», — делится Хасан Раджабов, студент соцфака.
Ежегодно 20 февраля во всем мире отмечается Всемирный день социальной справедливости.
Решение о провозглашении этого дня было принято 26 ноября 2007 года на 57-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи.