«Цифровой след развития человека»: эксперты ДГУ об управлении информацией

Цифровой портрет — образ пользователя сети: его предпочтения, знания, навыки даже способности. В эпоху глобальных технологий необходимо помнить о важности сохранения и защиты данных .

В день управления информацией эксперты Даггоусниверситета рассказывают о цифровом портрете и что происходит внутри "черного ящика семинара".

«Цифровой след не только фиксация определенных действий, но и инструмент понимания того, какой результат приносят действия в процессе, — отмечает декан факультета информатики и информационных технологий Заур Исмиханов.

Метрик порой так много, что они начинают портить информационную модель: какие-то параметры анализа цифровых следов могут пересекаться.

Ученый отмечает, что невозможно создать цифровую реальность без многочисленных анализов данных.

«Для помощи студентам в построении собственной траектории развития необходимо отражать в данных все значимые элементы, фиксировать цифровой след развития человека, — рассказывает декан. — Необходимо проникнуть вглубь образовательного процесса, понимать, что происходит внутри "черного ящика" под названием "курс", "семинар", "лекция"». Студенты Даггоусниверситета часто обращаются за информацией необходимой для написания творческих и научных работ в научную библиотеку им. Абилова.

Библиотека содержит свыше 3504 редких рукописных изданий и букинистических изданий.

«Когда в библиотеку поступает литература, она проходит этап комплектования и по актам отбираются книги, которые могут заинтересовать студентов. Не все книги проходят отбор, — рассказывает заведующая гуманитарно-просветительским отделом научной библиотеки ДГУ Рабият Сайпулаева.

Немногочисленные экземпляры направляются в читальный зал, книги в единственном экземпляре — в отдел редкой книги. Студенту не нужно искать литературу в каталогах или карточках: он может отправить электронный заказ, который обработается сотрудниками библиотеки в течение 10-ти минут. Библиотекарь видит запрос на определенную книгу, в электронном каталоге выясняет в каком она отделе, а затем передает читателю.

Научная библиотека ДГУ – крупнейшая на Северном Кавказе, здесь хранится более 2,5 млн книг.