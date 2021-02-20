ЗАМАНА - Сергей Меликов принял участие в совещании Совбеза РФ по вопросам нацбезопасности в СКФО

Сергей Меликов принял участие в совещании Совбеза РФ по вопросам нацбезопасности в СКФО

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20 февраля, 2021. Суббота 14:36
Сергей Меликов принял участие в совещании Совбеза РФ по вопросам нацбезопасности в СКФО

Временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов участвовал в заседании по актуальным вопросам государственной безопасности в Северо-Кавказском регионе.

Сергей Меликов принял участие в совещании Совбеза РФ по вопросам нацбезопасности в СКФО
Общество

Совещание прошло в Ставрополе под управлением Секретаря Совбеза Российской Федерации Николая Патрушева. Главными вопросами заседания были противодействие террористической угрозе и киберпреступность в регионах. Обсуждалась также противодействие коррупционным проявлениям. Подробнее по ссылке

 

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