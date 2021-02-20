Совещание прошло в Ставрополе под управлением Секретаря Совбеза Российской Федерации Николая Патрушева. Главными вопросами заседания были противодействие террористической угрозе и киберпреступность в регионах. Обсуждалась также противодействие коррупционным проявлениям. Подробнее по ссылке
Сергей Меликов принял участие в совещании Совбеза РФ по вопросам нацбезопасности в СКФО
- Автор Хадижат
- 20 февраля, 2021. Суббота 14:36
Временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов участвовал в заседании по актуальным вопросам государственной безопасности в Северо-Кавказском регионе.
Последнее от Хадижат
- РКБ Дагестана в минувшем году внедрила 20 новых методик лечения пациентов
- РКБ Дагестана в минувшем году внедрила 20 новых методик лечения пациентов
- Более 6 тыс операций выполнили хирурги Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи в 2020 году
- Дагестан нарастил закупки сельхозтехники
- В Дагестане направят 10 миллионов на отведение поверхностных вод в селе Новокули