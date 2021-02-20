ЗАМАНА - Праздник национальной культуры «Майдан» прошел в ДГУ

Праздник национальной культуры «Майдан» прошел в ДГУ

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20 февраля, 2021. Суббота 13:49
Праздник национальной культуры «Майдан» прошел в ДГУ Праздник национальной культуры «Майдан» прошел в ДГУ Праздник национальной культуры «Майдан» прошел в ДГУ Праздник национальной культуры «Майдан» прошел в ДГУ

Традиционный «Майдан» отзвучал на филологическом факультете ДГУ. Шесть национальных групп - аварская, даргинская, кумыкская, лакская, лезгинская и табасаранская - представили свои традиционные танцы, песни и обряды в преддверии Международного дня родного языка.

Праздник национальной культуры «Майдан» прошел в ДГУ
Общество

«Языки, как люди, рождаются, развиваются, болеют и умирают. От того, как заботятся о больном, зависит многое. То же можно сказать и о языках. Необходимо изучать родной язык, развивать и не допускать его вымирания»,- обратился к студентам декан филологического факультета Даггосуниверситета Шабан Мазанаев.

Ученый отметил, что из семи тысяч языков в мире через 100 лет может остаться лишь две с половиной. Вымирание грозит и дагестанским языкам, поэтому задача студентов русско-дагестанского отделения - сохранение и популяризация родного языка и самобытной культуры.

Студентки-аварки инсценировали свадебный обряд - сопровождение невесты в дом жениха, и спели свой национальный гимн. У стены, обвешенной коврами, стояли старые глиняные и медные кувшины, а стол с традиционными яствами: от чуду и кукурузного хинкала до кураговой каши и сушеной колбасы - собирал вокруг себя всех желающих.

Международный день родного языка празднуется в этом году в непривычном формате: из-за эпидобстановки каждая нацгруппа провела концерт на своей отдельной площадке. Творческую часть празднеств предваряла научная: ранее в вузе прошел круглый стол «Сохранение родного языка в эпоху глобализации» и была проведена онлайн-викторина на знание родного языка совместно с Миннацем Дагестана.

 

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