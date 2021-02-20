В Дагестане направят 10 миллионов на отведение поверхностных вод в селе Новокули

Глава Правительства Республики Дагестан Абдулпатах Амирханов подписал распоряжение о выделении 10 миллионов миллионов 912 тысяч рублей на работу по отведению поверхностных вод в селе Новокули переселенческого Новолакского района и прилегающих территорий, а также очистку и восстановление водоотводящих каналов на данной территории.