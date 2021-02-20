ЗАМАНА - В Дагестане направят 10 миллионов на отведение поверхностных вод в селе Новокули

В Дагестане направят 10 миллионов на отведение поверхностных вод в селе Новокули

Автор
20 февраля, 2021. Суббота 13:38
В Дагестане направят 10 миллионов на отведение поверхностных вод в селе Новокули

 Глава Правительства Республики Дагестан  Абдулпатах Амирханов подписал распоряжение о выделении 10 миллионов миллионов 912 тысяч рублей на работу по отведению поверхностных вод в селе Новокули переселенческого Новолакского района и прилегающих территорий, а также очистку  и восстановление водоотводящих каналов на данной территории.

В Дагестане направят 10 миллионов на отведение поверхностных вод в селе Новокули
Общество

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top