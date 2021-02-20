ДГУ - участник семинар-совещания Минобрнауки России о воспитательной работе в вузах

Изменения в федеральном законе об образовании официально «вернули» воспитательную работу в систему образования, как ее неотъемлемую часть. Сегодня более 700 представителей вузов обсудили систематизацию воспитательной работы в учебном процессе. Среди них и.о. проректора по воспитательной и социальной работе Дагестанского госуниверситета Зарема Гусейханова. «Приняв участие в семинаре и заслушав мнения экспертов, я поняла, что вуз двигается в правильном направлении в плане проектирования документов, предусмотренных Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»», - говорит она.

Участники семинара принимали участие в подготовке документов – рабочей программы воспитания и календарного плана в связи с изменениями в федеральном законе об образовании. «Закон об образовании — это единственный законодательный акт, где юридически закреплено понятие воспитания. И теперь роль воспитательного процесса в становлении компетентного специалиста и качества высшего образования стала более значимой и масштабной», — заявила заместитель министра науки и высшего образования России Елена Дружинина, открывая семинар-совещание.

В соответствии с изменениями Даггосуниверситет разработал новую рабочую программу воспитания. «При создании нашей программы я опиралась на универсальные компетенции, прописанные в стандартах ФГОС. Это создание в университете социокультурной среды, в которой происходит всестороннее формирование личности студента. ДГУ активно реализует эти требования: в вузе развито студенческое самоуправление, хорошо поставлена работа спортивных и творческих объединений, научных обществ», – говорит Зарема Гусейханова. Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Борис Чернышов подчеркнул, что подходы к воспитанию могут быть разными: «Система коммуникации меняется. Она меняется и в студенческой среде, и во взаимоотношениях между профессорско-преподавательским составом и студентами, в отношениях даже между проректорами. Появляются новые инструменты в этой системе коммуникаций, новые социальные сети и форматы социального взаимодействия, вследствие этого и меняется формат воспитательной работы. То, что работало 10-20 лет назад, сегодня имеет другие коэффициенты при оценке воспитательной работы», — пояснил Чернышов.