В Краснодарском крае спасатели вытащили раненого хаски из снежного оврага

Вчера спасатели отряда "Кубань-Спас" из посёлка Южный возвращались с вызова на базу, с целью немного отдохнуть. Однако, их прервал звонок с сообщением о том, что собака находится в беде. Мужчины сразу же приняли решение и выдвинулись к месту происшествия. Замёрзший, перепуганный пёс, упавший в снежную яму, не давался и лез кусаться. В конечном итоге его всё-таки вынули, уложили на носилки, понесли отогревать и подкармливать. Параллельно залезли в сеть— стало известно, что хозяйка ищет любимца уже несколько дней. В конечном итоге все закончилось прекрасно и хозяйка воссоединилась с собакой.