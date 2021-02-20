ЗАМАНА - В Краснодарском крае спасатели вытащили раненого хаски из снежного оврага

В Краснодарском крае спасатели вытащили раненого хаски из снежного оврага

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20 февраля, 2021. Суббота 00:44
В Краснодарском крае спасатели вытащили раненого хаски из снежного оврага В Краснодарском крае спасатели вытащили раненого хаски из снежного оврага

В Краснодарском крае спасатели достали из заснеженного оврага раненого хаски, а позже чудом обнаружили его хозяйку в социальных сетях.

В Краснодарском крае спасатели вытащили раненого хаски из снежного оврага
Общество

Вчера спасатели отряда "Кубань-Спас" из посёлка Южный возвращались с вызова на базу, с целью немного отдохнуть. Однако, их прервал звонок с сообщением о том, что собака находится в беде.  Мужчины сразу же приняли решение и выдвинулись к месту происшествия. Замёрзший, перепуганный пёс, упавший в снежную яму, не давался и лез кусаться. В конечном итоге его всё-таки вынули, уложили на носилки, понесли отогревать и подкармливать. Параллельно залезли в сетьстало известно, что хозяйка ищет любимца уже несколько дней. В конечном итоге все  закончилось прекрасно и хозяйка воссоединилась с собакой. 

 

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