ЗАМАНА - Один праздник на двоих

Один праздник на двоих

Автор
20 февраля, 2021. Суббота 00:30
Один праздник на двоих

День защитника Отечества крепко вошел в нашу жизнь просто как «мужской день». А при этом это праздник именно военнослужащих. Для элиты нашего флота разведчиков конец февраля время особое. Разведка ВМФ Российской Федерации отмечает 16 февраля собственный праздник.Столько легенд и выдумок, сколько ходит о людях этой категории, наверняка, не выдумано ни об одной армейской специальности.

Один праздник на двоих
Общество

Контрактниками приходят служить ребята, которых завлекает ореол, который сложился вокруг армейской разведки. Однако действительность не редко оказывается иной. Не все выдерживают суровую физическую и моральную нагрузку, столкнувшись с первыми сложностями, больше половины уходят.
В материале журналистов "Дагестанской правды" история о братьях-близнецах Евгений и Александре Оськиных, которые не испугавшись трудностей, не предали идеалов и точно выбрали свои судьбу. Читать по ссылке

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top