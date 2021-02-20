Контрактниками приходят служить ребята, которых завлекает ореол, который сложился вокруг армейской разведки. Однако действительность не редко оказывается иной. Не все выдерживают суровую физическую и моральную нагрузку, столкнувшись с первыми сложностями, больше половины уходят.
В материале журналистов "Дагестанской правды" история о братьях-близнецах Евгений и Александре Оськиных, которые не испугавшись трудностей, не предали идеалов и точно выбрали свои судьбу. Читать по ссылке
Один праздник на двоих
- Автор Хадижат
- 20 февраля, 2021. Суббота 00:30
День защитника Отечества крепко вошел в нашу жизнь просто как «мужской день». А при этом это праздник именно военнослужащих. Для элиты нашего флота разведчиков конец февраля время особое. Разведка ВМФ Российской Федерации отмечает 16 февраля собственный праздник.Столько легенд и выдумок, сколько ходит о людях этой категории, наверняка, не выдумано ни об одной армейской специальности.
Контрактниками приходят служить ребята, которых завлекает ореол, который сложился вокруг армейской разведки. Однако действительность не редко оказывается иной. Не все выдерживают суровую физическую и моральную нагрузку, столкнувшись с первыми сложностями, больше половины уходят.