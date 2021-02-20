Один праздник на двоих

День защитника Отечества крепко вошел в нашу жизнь просто как «мужской день». А при этом это праздник именно военнослужащих. Для элиты нашего флота разведчиков конец февраля время особое. Разведка ВМФ Российской Федерации отмечает 16 февраля собственный праздник.Столько легенд и выдумок, сколько ходит о людях этой категории, наверняка, не выдумано ни об одной армейской специальности.