Более 50 аудиокниг на языках Дагестана размещены в интернете

18 февраля, в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Международного дня родного языка, в Центре этнической культуры прошло заседание круглого стола на тему «Сохранение языкового многообразия народов Дагестана как приоритетная задача государственной национальной политики в республике».

Открывая встречу, врио министра по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов отметил, что, согласно статистике, каждые две недели в мире исчезает один язык.

«Язык жив, пока на нем говорит хотя бы один человек. И интерес к нынешнему мероприятию широкой аудитории внушает уверенность в том, что наши языки не погибнут», отметил временно исполняющий обязанности руководителя Министерства. Он также подчеркнул, что Республика Дагестан неповторимая республика: «Уникальность наша заключается именно в многонациональности и многоязычии и основной целью каждого дагестанца должно стать сохранение и преумножение этого богатства».

В свою очередь председатель Совета при Главе РД по развитию гражданского общества и правам человека, председатель совета регионального отделения Ассамблеи народов России Зикрула Ильясов обратил внимание участников мероприятия на поддержку государственной языковой политики, направленной на сохранение всех языков Дагестана. В рамках мероприятия также был презентован проект-победитель гранта Министерства по национальной политике и делам религий«Аудиокниги на родных языках». Автор проекта Марина Ибрагимова рассказала, что в рамках реализации гранта были озвучены более пятидесяти аудиокниг, среди которых повести, рассказы, романы и другие произведения авторов, пишущих на национальных языках Дагестана. Аудиокниги доступны в свободном доступе по ссылке