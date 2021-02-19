Открывая встречу, врио министра по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов отметил, что, согласно статистике, каждые две недели в мире исчезает один язык.
«Язык жив, пока на нем говорит хотя бы один человек. И интерес к нынешнему мероприятию широкой аудитории внушает уверенность в том, что наши языки не погибнут», отметил временно исполняющий обязанности руководителя Министерства. Он также подчеркнул, что Республика Дагестан неповторимая республика: «Уникальность наша заключается именно в многонациональности и многоязычии и основной целью каждого дагестанца должно стать сохранение и преумножение этого богатства».
В свою очередь председатель Совета при Главе РД по развитию гражданского общества и правам человека, председатель совета регионального отделения Ассамблеи народов России Зикрула Ильясов обратил внимание участников мероприятия на поддержку государственной языковой политики, направленной на сохранение всех языков Дагестана. В рамках мероприятия также был презентован проект-победитель гранта Министерства по национальной политике и делам религий«Аудиокниги на родных языках». Автор проекта Марина Ибрагимова рассказала, что в рамках реализации гранта были озвучены более пятидесяти аудиокниг, среди которых повести, рассказы, романы и другие произведения авторов, пишущих на национальных языках Дагестана. Аудиокниги доступны в свободном доступе по ссылке