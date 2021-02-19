ЗАМАНА - Дербентский платан нуждается в поддержке

Дербентский платан нуждается в поддержке

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19 февраля, 2021. Пятница 14:35
Дербентский платан нуждается в поддержке

 

В самом разгаре находится голосование в конкурсе за главное «Европейское дерево года 2021». Россию в данном конкурсе представляет, Дербентский платан. На данный момент, символ Дербента располагается на 2-й строчке.

Для того, чтобы поддержать Дербентский платан в голосовании, которое продлится до 28 февраля, необходимо перейти по ссылке. Внимание! Отданный голос нужно подтвердить, перейдя по ссылке пришедшей на емайл. Итоги конкурса будут известны 17 марта.

 

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