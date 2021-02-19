Дербентский платан нуждается в поддержке

В самом разгаре находится голосование в конкурсе за главное «Европейское дерево года 2021». Россию в данном конкурсе представляет, Дербентский платан. На данный момент, символ Дербента располагается на 2-й строчке.

Для того, чтобы поддержать Дербентский платан в голосовании, которое продлится до 28 февраля, необходимо перейти по ссылке. Внимание! Отданный голос нужно подтвердить, перейдя по ссылке пришедшей на емайл. Итоги конкурса будут известны 17 марта.