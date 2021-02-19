14 пожаров в лесах Дагестана были зафиксированы в 2020 году

В 2020 году на территории Республики Дагестан зафиксировано 1505 загораний сухой травянистой растительности на открытых участках территорий разной категории, также 14 пожаров на землях лесного фонда.



Главной предпосылкой пожаров, по данным МЧС, послужило загорание сухой растительности и насаждений из-за неосмотрительного обращения с огнем и не актуальной чистки территории от горючих остатков, сухой травы, мусора и остальных огнеопасных предметов.