ЗАМАНА - 14 пожаров в лесах Дагестана были зафиксированы в 2020 году

14 пожаров в лесах Дагестана были зафиксированы в 2020 году

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19 февраля, 2021. Пятница 14:12
14 пожаров в лесах Дагестана были зафиксированы в 2020 году

В 2020 году на территории Республики Дагестан зафиксировано 1505 загораний сухой травянистой растительности на открытых участках территорий разной категории, также 14 пожаров на землях лесного фонда.

14 пожаров в лесах Дагестана были зафиксированы в 2020 году
Общество

 
Главной предпосылкой пожаров, по данным МЧС, послужило загорание сухой растительности и насаждений из-за неосмотрительного обращения с огнем и не актуальной чистки территории от горючих остатков, сухой травы, мусора и остальных огнеопасных предметов.

 
Главное управление МЧС России по Дагестану, с целью пресечения появления возгорания ландшафтов и пожаров в лесных массивахсоветует раз в год организовывать мероприятие по чистке территорий компаний и населенных пунктов от горючих отходов, мусора сухой травы и остальных огнеопасных предметов.
 
Настоящие требования пожарной безопасности поо чистке территорий компаний и населенных пунктов от горючих отходов, мусора сухой травы и остальных огнеопасных предметов, и выжиганию сухой травянистой растительности установлены пунктами 62, 63, 66, 68, 69, 70 и приложением №4 Правил противопожарного режима в России, которые были утверждены решением общегосударственного кабинета министров от 16 сентября 2020 года №1479.

 

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