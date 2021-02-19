Главной предпосылкой пожаров, по данным МЧС, послужило загорание сухой растительности и насаждений из-за неосмотрительного обращения с огнем и не актуальной чистки территории от горючих остатков, сухой травы, мусора и остальных огнеопасных предметов.
Главное управление МЧС России по Дагестану, с целью пресечения появления возгорания ландшафтов и пожаров в лесных массивах, советует раз в год организовывать мероприятие по чистке территорий компаний и населенных пунктов от горючих отходов, мусора сухой травы и остальных огнеопасных предметов.
Настоящие требования пожарной безопасности поо чистке территорий компаний и населенных пунктов от горючих отходов, мусора сухой травы и остальных огнеопасных предметов, и выжиганию сухой травянистой растительности установлены пунктами 62, 63, 66, 68, 69, 70 и приложением №4 Правил противопожарного режима в России, которые были утверждены решением общегосударственного кабинета министров от 16 сентября 2020 года №1479.
Настоящие требования пожарной безопасности поо чистке территорий компаний и населенных пунктов от горючих отходов, мусора сухой травы и остальных огнеопасных предметов, и выжиганию сухой травянистой растительности установлены пунктами 62, 63, 66, 68, 69, 70 и приложением №4 Правил противопожарного режима в России, которые были утверждены решением общегосударственного кабинета министров от 16 сентября 2020 года №1479.