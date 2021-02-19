В России составили рейтинг цифровой зрелости здравоохранения

Правительство РФ составило рейтинг цифровой зрелости субъектов страны в сфере здравоохранения по итогам 2020 года. Его лидерами стали Тульская и Тамбовская области, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В целом же результаты, по мнению вице-премьера, оказались ниже желаемых. Рейтинг по внедрению цифровизации в область здравоохранения будет доведен до глав регионов, и на заседании мы обсудим причины столь низких результатов, дабы определить решения, необходимые для того, чтобы переломить ситуацию. подчеркнул Чернышенко.

В десятку лидеров рейтинга вошли Ленинградская, Белгородская, Кировская, Сахалинская, Пензенская области, Республика Чувашия, Башкортостан и Алтайский край.

Отметим, что при расчёте рейтинга учитывалась инфраструктура, оснащенность медработников автоматизированными рабочими местами, внедрение медицинских информационных систем и информационное взаимодействие с ЕГИСЗ и другие показатели.