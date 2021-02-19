ЗАМАНА - Дагестанских таможенников поймали на махинациях с иномарками

Дагестанских таможенников поймали на махинациях с иномарками

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19 февраля, 2021. Пятница 12:23
Дагестанских таможенников поймали на махинациях с иномарками

По версии следствия, как сообщает газета КомерсантЪ, 13 человек занимались беспошлинной торговлей иномарок.

Дагестанских таможенников поймали на махинациях с иномарками
Общество

Главными автомобилями преступной схемы, в которой, по данным источника, замешаны сотрудники таможни и ГИБДД, являлись модели марки Porsche.

Так, мошенники, составляя фиктивные документы, продавали авто существенно дешевле рыночных цен.

 

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