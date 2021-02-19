Главными автомобилями преступной схемы, в которой, по данным источника, замешаны сотрудники таможни и ГИБДД, являлись модели марки Porsche.
Так, мошенники, составляя фиктивные документы, продавали авто существенно дешевле рыночных цен.
По версии следствия, как сообщает газета КомерсантЪ, 13 человек занимались беспошлинной торговлей иномарок.
Главными автомобилями преступной схемы, в которой, по данным источника, замешаны сотрудники таможни и ГИБДД, являлись модели марки Porsche.
Так, мошенники, составляя фиктивные документы, продавали авто существенно дешевле рыночных цен.
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