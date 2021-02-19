ЗАМАНА - «Дружбу народов» отпраздновали в Хасавюрте

«Дружбу народов» отпраздновали в Хасавюрте

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19 февраля, 2021. Пятница 11:00
«Дружбу народов» отпраздновали в Хасавюрте

Фестиваль молодежного творчества «Дружба народов», участие в котором, по сообщению пресс-службы администрации города, приняли более 30 студентов высших и средних учебных заведений муниципалитета, прошел накануне в Аграрно-экономическом колледже в рамках празднования 100-летия ДАССР.

«Дружбу народов» отпраздновали в Хасавюрте
Общество

На мероприятии, которое также было посвящено 90-летию со дня образования города, молодые таланты соревновались в переводах с русского на национальный языки, читали стихи.

 

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