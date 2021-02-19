В Дагестане планируют издавать литературу на родных языках для слабовидящих

О том, что для слабовидящих и слепых в Дагестане будут издавать книги с рельефно-точечным тактильным шрифтом, разработанным в 1824 году французом Луи Брайлем, стало известно накануне в рамках круглого стола по сохранению родных языков.