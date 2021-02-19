О создании проекта на базе Центра изучения родных языков Дагестанского госуниверситета рассказала директор центра Марина Гасанова.
По ее словам, в регионе достаточно много почитателей дагестанского фольклора среди слабовидящего населения.
О том, что для слабовидящих и слепых в Дагестане будут издавать книги с рельефно-точечным тактильным шрифтом, разработанным в 1824 году французом Луи Брайлем, стало известно накануне в рамках круглого стола по сохранению родных языков.
О создании проекта на базе Центра изучения родных языков Дагестанского госуниверситета рассказала директор центра Марина Гасанова.
По ее словам, в регионе достаточно много почитателей дагестанского фольклора среди слабовидящего населения.
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