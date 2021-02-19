ЗАМАНА - В Дагестане планируют издавать литературу на родных языках для слабовидящих

В Дагестане планируют издавать литературу на родных языках для слабовидящих

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19 февраля, 2021. Пятница 10:12
В Дагестане планируют издавать литературу на родных языках для слабовидящих

О том, что для слабовидящих и слепых в Дагестане будут издавать книги с рельефно-точечным тактильным шрифтом, разработанным в 1824 году французом Луи Брайлем, стало известно накануне в рамках круглого стола по сохранению родных языков.

В Дагестане планируют издавать литературу на родных языках для слабовидящих
Общество

О создании проекта на базе Центра изучения родных языков Дагестанского госуниверситета рассказала директор центра Марина Гасанова.

По ее словам, в регионе достаточно много почитателей дагестанского фольклора среди слабовидящего населения.

 

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