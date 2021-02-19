Сотрудники дагестанского Россельхознадзора пресекли ввоз запрещенных помидоров

Более 50 тонн запрещенных помидоров, содержащих южноамериканскую томатную моль, которая, которая, в свою очередь, является опасным карантинным объектом, были обнаружены сотрудниками надзорного органа в период с 1 по 18 февраля.