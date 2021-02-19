ЗАМАНА - Сотрудники дагестанского Россельхознадзора пресекли ввоз запрещенных помидоров

Сотрудники дагестанского Россельхознадзора пресекли ввоз запрещенных помидоров

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19 февраля, 2021. Пятница 09:25
Сотрудники дагестанского Россельхознадзора пресекли ввоз запрещенных помидоров

Более 50 тонн запрещенных помидоров, содержащих южноамериканскую томатную моль, которая, которая, в свою очередь, является опасным карантинным объектом, были обнаружены сотрудниками надзорного органа в период с 1 по 18 февраля.

Сотрудники дагестанского Россельхознадзора пресекли ввоз запрещенных помидоров
Общество

Партии овощей, запрещенные к ввозу на территорию России из-за опасного вредителя овощных культур закрытого и открытого грунта, следовали из Азербайджана.

 

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