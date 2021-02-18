В Махачкале перекроют центральную дорогу на полтора часа

Постановлением главы Администрации Махачкалы, в пятницу, 19 февраля с 12:30 до 14:00 по улице М. Гаджиева, на отрезке от ул. М. Гаджиева до ул. Радищева будет приостановлено движение автотранспортных средств.