Движение будет остановлено в связи с проведением мероприятия по возложению цветов к мемориалу воинам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах и памятнику Герою Советского Союза Магомеду Гаджиеву.
В Махачкале перекроют центральную дорогу на полтора часа
- Автор Хадижат
- 18 февраля, 2021. Четверг 23:17
Постановлением главы Администрации Махачкалы, в пятницу, 19 февраля с 12:30 до 14:00 по улице М. Гаджиева, на отрезке от ул. М. Гаджиева до ул. Радищева будет приостановлено движение автотранспортных средств.
Последнее от Хадижат
- Дагестанцы приглашаются к участию в конкурсе проектов в сфере креативных индустрий
- Коллекторы «Сбера» внедрили технологию распознавания эмоций должников
- На федеральные дороги Дагестана израсходовано 2 300 тонн противогололедных материалов
- В Дагестан поступило еще 7 тысяч доз вакцины "Спутник V"
- В Махачкале в паллиативном отделении ДГКБ открыта комната отдыха