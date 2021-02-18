ЗАМАНА - В Махачкале перекроют центральную дорогу на полтора часа

В Махачкале перекроют центральную дорогу на полтора часа

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18 февраля, 2021. Четверг 23:17
В Махачкале перекроют центральную дорогу на полтора часа

Постановлением главы Администрации Махачкалы, в пятницу, 19 февраля с 12:30 до 14:00 по улице М. Гаджиева, на отрезке от ул. М. Гаджиева до ул. Радищева будет приостановлено движение автотранспортных средств.

В Махачкале перекроют центральную дорогу на полтора часа
Общество

Движение будет остановлено в связи с проведением мероприятия по возложению цветов к мемориалу воинам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах и памятнику Герою Советского Союза Магомеду Гаджиеву.

 

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