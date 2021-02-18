На федеральные дороги Дагестана израсходовано 2 300 тонн противогололедных материалов

За минувшие день, с 06:00 17 февраля до 06:00 18 февраля, на общегосударственных магистралях республики было использовано 120 дорожных сотрудников и 100 единиц специализированной техники. На дорожном покрытии израсходовано свыше 2 300 тонн противогололедных материалов.

Дорожниками расчищаются тротуары, остановки общественного транспорта, барьерные ограждения, светофоры и так далее. В целях недопущения ДТП Управление федеральных дорог «Кавказ» призывает автолюбителей избегать резких торможений и обгонов по встречной полосе, а также просит соблюдать скоростной режим и безопасное расстояние. Круглосуточный телефон диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Кавказ»: +7 (8793) 33-11-59.