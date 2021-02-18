ЗАМАНА - На федеральные дороги Дагестана израсходовано 2 300 тонн противогололедных материалов

На федеральные дороги Дагестана израсходовано 2 300 тонн противогололедных материалов

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18 февраля, 2021. Четверг 23:11
На федеральные дороги Дагестана израсходовано 2 300 тонн противогололедных материалов

С целью обеспечения безопасного и бесперебойного движения на общегосударственных автомобильных дорогах Республики Дагестан ФКУ Упрдор «Кавказ» не прекращает круглосуточную работу.

На федеральные дороги Дагестана израсходовано 2 300 тонн противогололедных материалов
Общество

За минувшие день, с 06:00 17 февраля до 06:00 18 февраля, на общегосударственных магистралях республики было использовано 120 дорожных сотрудников и 100 единиц специализированной техники. На дорожном покрытии израсходовано свыше 2 300 тонн противогололедных материалов.
Дорожниками расчищаются тротуары, остановки общественного транспорта, барьерные ограждения, светофоры и так далее. В целях недопущения ДТП Управление федеральных дорог «Кавказ» призывает автолюбителей избегать резких торможений и обгонов по встречной полосе, а также просит соблюдать скоростной режим и безопасное расстояние. Круглосуточный телефон диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Кавказ»: +7 (8793) 33-11-59.

 

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