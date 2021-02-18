В Дагестан поступило еще 7 тысяч доз вакцины "Спутник V"

В регион поступило еще 7100 доз прививки «Спутник V». Они будут распределены по прививочным пунктам республики, сообщает пресс-центр Минздрава Дагестана.

«На сегодня вакцинировались свыше 6 тысяч жителей региона. Почти всегда на прививку приходят более уязвимые группы: пенсионеры, мед сотрудники, преподаватели и социальные работники. Никаких нежелательных последствий у иммунизированных не отмечено. Лишь у некоторых наблюдалось легкое повышение температуры», -отметили в пресс-службе.

По данным Министерства здравоохранения РД, на сегодня в Дагестане развернуто 1 938 коек в 45 мед организациях для оказания помощи пациентам с внебольничной пневмонией и коронавирусом. В стационарах получают лечение 1252 пациента, амбулаторно 803 пациента.