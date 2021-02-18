ЗАМАНА - В Дагестан поступило еще 7 тысяч доз вакцины "Спутник V"

В Дагестан поступило еще 7 тысяч доз вакцины "Спутник V"

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18 февраля, 2021. Четверг 23:03
В Дагестан поступило еще 7 тысяч доз вакцины &quot;Спутник V&quot;

В регион поступило еще 7100 доз прививки «Спутник V». Они будут распределены по прививочным пунктам республики, сообщает пресс-центр Минздрава Дагестана.

В Дагестан поступило еще 7 тысяч доз вакцины "Спутник V"
Общество

«На сегодня вакцинировались свыше 6 тысяч жителей региона. Почти всегда на прививку приходят более уязвимые группы: пенсионеры, мед сотрудники, преподаватели и социальные работникиНикаких нежелательных последствий у иммунизированных не отмечено. Лишь у некоторых наблюдалось легкое повышение температуры», -отметили в пресс-службе.

По данным Министерства здравоохранения РД, на сегодня в Дагестане развернуто 1 938 коек в 45 мед организациях для оказания помощи пациентам с внебольничной пневмонией и коронавирусом. В стационарах получают лечение 1252 пациента, амбулаторно 803 пациента.

 

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