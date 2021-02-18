ЗАМАНА - В Махачкале в паллиативном отделении ДГКБ открыта комната отдыха

В Махачкале в паллиативном отделении ДГКБ открыта комната отдыха

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18 февраля, 2021. Четверг 22:56
В Махачкале в паллиативном отделении ДГКБ открыта комната отдыха

Региональное отделение Общероссийского народного фронта организовало в в паллиативном отделении Детской городской клинической больнице Махачкалы комнату отдыха для родителей и пациентов, сообщает пресс-служба ОНФ.

В Махачкале в паллиативном отделении ДГКБ открыта комната отдыха
Общество

В паллиативном отделении пытаются облегчить проявление болезни, улучшить жизнь пациента и его близких, помогая ему чувствовать себя удовлетворительно.
По словам представителя Общероссийского народного фронта в Республике Дагестан Карины Ибрагимовой, открытие комнаты отдыха в отделении было необходимо.
«Очень важно, чтобы мамочки, чьи дети проходят здесь лечение, могли бы ненадолго расслабиться, пообщаться, посмотреть телевизор, отвлечься от переживаний. Эмоциональная разрядка и общение в такой ситуации порой необходимо", сообщила она.

 

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