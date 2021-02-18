В Махачкале в паллиативном отделении ДГКБ открыта комната отдыха

В паллиативном отделении пытаются облегчить проявление болезни, улучшить жизнь пациента и его близких, помогая ему чувствовать себя удовлетворительно.

По словам представителя Общероссийского народного фронта в Республике Дагестан Карины Ибрагимовой, открытие комнаты отдыха в отделении было необходимо.

«Очень важно, чтобы мамочки, чьи дети проходят здесь лечение, могли бы ненадолго расслабиться, пообщаться, посмотреть телевизор, отвлечься от переживаний. Эмоциональная разрядка и общение в такой ситуации порой необходимо", сообщила она.