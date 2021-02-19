«В рамках презентации была представлена система первого шага развития пляжной зоны. В рамках данной работы, спроектировано расположение санитарно-гигиенических объектов, установка зонтиков, шезлонгов, сервисных павильонов, посадка теневыносливых растений. В данный момент ведется разработка проектно-сметной документации, концепция развития городского пляжа и набережной», написал Пирмагомедов.
В Дербенте презентовали концепцию развития пляжа и набережной
- Автор Хадижат
- 19 февраля, 2021. Пятница 08:05
В режиме интерактивной видеосвязи работники архитектурного бюро Design unit 4 из Санкт-Петербурга презентовали систему развития набережной Дербента, сообщил в собственном instagram глава муниципалитета Рустамбек Пирмагомедов.
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