ЗАМАНА - Ликерные вина из Дагестана признаны лучшими в стране

Ликерные вина из Дагестана признаны лучшими в стране

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18 февраля, 2021. Четверг 18:38
Ликерные вина из Дагестана признаны лучшими в стране

Дагестанские ликерные вина вошли 5-ку лучших в России. В «Винном гиде России», который был составлен Роскачеством по результатам 2020 года, они взяли 1-ые два места, а также 5-ое. На призовых местах оказались ликерные выдержанные вина Derbend Gold и Derbend «Самур» Дербентского коньячного комбината.

Ликерные вина из Дагестана признаны лучшими в стране
Общество

Вино Derbend оказалось на 5-ом месте. В Роскачестве подчеркнули, что дагестанские ликерные вина стали настоящим открытием для большого количества профессионалов.
Учточним, что «Винный гид России» проект, ради которого объединили свои силы Роскачество, Министерство промышленности и торговли РФ а также Министерство сельского хозяйства РФ. Проект был организован в целях изучения и анализа винодельческой продукции. Для разработки Государственного каталога высококачественных российских вин была сформирована комиссия из ведущих российских и международных профессионалов, сомелье и дегустаторов.

 

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