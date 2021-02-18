ЗАМАНА - Сергей Меликов с рабочим визитом находится в Кизляре

Сергей Меликов с рабочим визитом находится в Кизляре

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18 февраля, 2021. Четверг 15:36
Сергей Меликов с рабочим визитом находится в Кизляре Сергей Меликов с рабочим визитом находится в Кизляре Сергей Меликов с рабочим визитом находится в Кизляре

Временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов с рабочей поездкой сегодня находится в городе Кизляр. Прежде всего управляющий региона знакомится с фабричным потенциалом города. С этой целью руководитель республики посетил ОАО «Концерн КЭМЗ».

Сергей Меликов с рабочим визитом находится в Кизляре
Общество

Кизлярский электромеханический завод является одним из самых крупных фабричных предприятий республики, на котором сейчас трудится более 2 тысяч дагестанцев. Заслугой завода является разработка серийного образца универсального четырёхместного самолета МАИ-411. Здесь же проводятся работы по созданию сверхтехнологичного производства универсального 5-местного вертолета АП-55, снаряженного бортовым оборудованием российского производства.

 

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