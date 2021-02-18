ЗАМАНА - Более 13 млрд рублей будет выделено на газификацию Дагестана до 2026 года

Более 13 млрд рублей будет выделено на газификацию Дагестана до 2026 года

Автор
18 февраля, 2021. Четверг 17:32
Более 13 млрд рублей будет выделено на газификацию Дагестана до 2026 года

На проведение работ по газификации Республики Дагестан к 2026 году предоставят 13,1 миллиардов рублей, cообщает РИА "Дагестан".

Более 13 млрд рублей будет выделено на газификацию Дагестана до 2026 года
Общество

Эти средства пойдут на проведение 874 километров новых газовых трубопроводов.Планируется организация условий для газификации 193 населенных пунктов в 23 районах республики, в числе которых Агульский, ахвахский, Гуннский и другие районы. Таким образом, будут созданы условия для подключения к сетевому газу целого ряда крупных сельхозпредприятий. Запланировано также техническое перевооружение и реконструкция 27 газораспределительных станций, что даст возможность увеличить безопасность газоснабжения в 10 районах Дагестана и в следующих городах: Дербент, Избербаш, Кизляр, Махачкала и Хасавюрт.

По данным ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», газификацию Дагестана планируется завершить к 2026 году.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top