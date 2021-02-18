Более 13 млрд рублей будет выделено на газификацию Дагестана до 2026 года

На проведение работ по газификации Республики Дагестан к 2026 году предоставят 13,1 миллиардов рублей, cообщает РИА "Дагестан".

Эти средства пойдут на проведение 874 километров новых газовых трубопроводов.Планируется организация условий для газификации 193 населенных пунктов в 23 районах республики, в числе которых Агульский, ахвахский, Гуннский и другие районы. Таким образом, будут созданы условия для подключения к сетевому газу целого ряда крупных сельхозпредприятий. Запланировано также техническое перевооружение и реконструкция 27 газораспределительных станций, что даст возможность увеличить безопасность газоснабжения в 10 районах Дагестана и в следующих городах: Дербент, Избербаш, Кизляр, Махачкала и Хасавюрт.

По данным ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», газификацию Дагестана планируется завершить к 2026 году.