ЗАМАНА - Дагестанцы приглашаются к участию в конкурсе проектов в сфере креативных индустрий

Дагестанцы приглашаются к участию в конкурсе проектов в сфере креативных индустрий

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19 февраля, 2021. Пятница 00:31
Дагестанцы приглашаются к участию в конкурсе проектов в сфере креативных индустрий

Стартовал прием заявок на ежегодный всероссийский конкурс проектов в сфере креативных индустрий Art Team.

Дагестанцы приглашаются к участию в конкурсе проектов в сфере креативных индустрий
Общество

Отметим, что организаторами являются Роскультцентр совместно с Центром кинофестивалей и международных программ при поддержке Фонда президентских грантов.
Согласно сообщению, к участию в конкурсе приглашаются молодые россияне в возрасте от 18 до 35 лет. В числе задач проекта, организаторы называют выявление активных творческих представителей креативных индустрий в субъектах страны, для формирования профессионального комьюнити а также поддержка перспективных проектов, направленных на развитие креативного потенциала регионов страны. Регистрация проходит до 15 марта. С подробностями конкурса можно ознакомиться по ссылке

 

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