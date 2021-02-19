Дагестанцы приглашаются к участию в конкурсе проектов в сфере креативных индустрий

Отметим, что организаторами являются Роскультцентр совместно с Центром кинофестивалей и международных программ при поддержке Фонда президентских грантов.

Согласно сообщению, к участию в конкурсе приглашаются молодые россияне в возрасте от 18 до 35 лет. В числе задач проекта, организаторы называют выявление активных творческих представителей креативных индустрий в субъектах страны, для формирования профессионального комьюнити а также поддержка перспективных проектов, направленных на развитие креативного потенциала регионов страны. Регистрация проходит до 15 марта. С подробностями конкурса можно ознакомиться по ссылке