Отметим, что организаторами являются Роскультцентр совместно с Центром кинофестивалей и международных программ при поддержке Фонда президентских грантов.
Согласно сообщению, к участию в конкурсе приглашаются молодые россияне в возрасте от 18 до 35 лет. В числе задач проекта, организаторы называют выявление активных творческих представителей креативных индустрий в субъектах страны, для формирования профессионального комьюнити а также поддержка перспективных проектов, направленных на развитие креативного потенциала регионов страны. Регистрация проходит до 15 марта. С подробностями конкурса можно ознакомиться по ссылке
Дагестанцы приглашаются к участию в конкурсе проектов в сфере креативных индустрий
- Автор Хадижат
- 19 февраля, 2021. Пятница 00:31
Стартовал прием заявок на ежегодный всероссийский конкурс проектов в сфере креативных индустрий Art Team.
Отметим, что организаторами являются Роскультцентр совместно с Центром кинофестивалей и международных программ при поддержке Фонда президентских грантов.
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