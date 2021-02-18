В Дагестане установлен самый низкий тариф за электроэнергию среди субъектов СКФО и ЮФО

Автор Хадижат

В первом полугодии 2021 года тариф на электрическую энергию в регионе для потребителей, проживающих в горных районах, составляет 1,89 руб/кВт.ч, а для жителей, проживающих в городах республики 2,7 руб/кВт.ч.