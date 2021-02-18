ЗАМАНА - В Дагестане установлен самый низкий тариф за электроэнергию среди субъектов СКФО и ЮФО

В Дагестане установлен самый низкий тариф за электроэнергию среди субъектов СКФО и ЮФО

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18 февраля, 2021. Четверг 15:40
В Дагестане установлен самый низкий тариф за электроэнергию среди субъектов СКФО и ЮФО

В первом полугодии 2021 года тариф на электрическую энергию в регионе для потребителей, проживающих в горных районах, составляет 1,89 руб/кВт.ч, а для жителей, проживающих в городах республики 2,7 руб/кВт.ч. 

В Дагестане установлен самый низкий тариф за электроэнергию среди субъектов СКФО и ЮФО
Общество

Тариф установлен республиканской службой по тарифам с 1 июля 2020 года и действует в течение одного года. Уточним для сравнения, что в соседней Чеченской республике  эти показатели составляют 1,97 руб/кВт.ч и 2,81 руб/кВт.ч соответственно.

 

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