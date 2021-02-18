Тариф установлен республиканской службой по тарифам с 1 июля 2020 года и действует в течение одного года. Уточним для сравнения, что в соседней Чеченской республике эти показатели составляют 1,97 руб/кВт.ч и 2,81 руб/кВт.ч соответственно.
В Дагестане установлен самый низкий тариф за электроэнергию среди субъектов СКФО и ЮФО
- Автор Хадижат
- 18 февраля, 2021. Четверг 15:40
В первом полугодии 2021 года тариф на электрическую энергию в регионе для потребителей, проживающих в горных районах, составляет 1,89 руб/кВт.ч, а для жителей, проживающих в городах республики 2,7 руб/кВт.ч.
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