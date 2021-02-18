На заседании Правительства Дагестана первый заместитель Председателя регионального кабинета министров сообщил, что Внедрение ИТС в Махачкалинской агломерации запланировано на 2021-2023 годы в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».
В Махачкале рассматривают вопрос снижения пробок на дорогах
- Автор Арслан
- 18 февраля, 2021. Четверг 14:04
О том, что благодаря внедрению в городе интеллектуальной транспортной системы (ИТС) на дорогах можно будет снизить скопление на дороге транспортных средств, сообщил вице-премьер Батыр Эмеев.