ЗАМАНА - В Махачкале рассматривают вопрос снижения пробок на дорогах

В Махачкале рассматривают вопрос снижения пробок на дорогах

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18 февраля, 2021. Четверг 14:04
В Махачкале рассматривают вопрос снижения пробок на дорогах

О том, что благодаря внедрению в городе интеллектуальной транспортной системы (ИТС) на дорогах можно будет снизить скопление на дороге транспортных средств, сообщил вице-премьер Батыр Эмеев.

В Махачкале рассматривают вопрос снижения пробок на дорогах
Общество

На заседании Правительства Дагестана первый заместитель Председателя регионального кабинета министров сообщил, что Внедрение ИТС в Махачкалинской агломерации запланировано на 2021-2023 годы в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

 

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