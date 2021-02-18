ЗАМАНА - В 2020 году на автодорогах Дагестана было совершено 1444 ДТП

В 2020 году на автодорогах Дагестана было совершено 1444 ДТП

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18 февраля, 2021. Четверг 14:50
В 2020 году на автодорогах Дагестана было совершено 1444 ДТП

Зампред Правительства РД Рамазан Джафаров провел совещание Правительственной комиссии РД по обеспечению безопасности дорожного движения.

В 2020 году на автодорогах Дагестана было совершено 1444 ДТП
Общество

Открывая мероприятие, Рамазан Джафаров отметил, что невзирая на проводимую работу и некоторые положительные тенденции, положение с обеспечением безопасности дорожного движения в Республике Дагестан остается не простым и нуждается в принятии дополнительных мер.
Было подчеркнуто, что в 2020 году на автодорогах республики совершено 1444 ДТП, вв результате которых погибло 316 и травмированы 1976 человек. За январь 2021 года количество жертв в авариях возросло на пятьдесят три процента.
Более подробно о дорожно-транспортном травматизме в республике доложил в рамках совещания начальник УГИБДД МВД по РД Александр Шалагин. Согласно мнению докладчика, около сорока процентов всех ДТП совершены в городах республики, из них две третьих в г.Махачкала, еще тридцать процентов зарегистрированы на федеральных автомобильных дорогах.

Подробнее в материале пресс-службы Правительства РД по ссылке 

 

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