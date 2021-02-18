ЗАМАНА - Сергей Меликов наградил сотрудников Роспотребнадзора по РД за заслуги в борьбе с коронавирусом

Сергей Меликов наградил сотрудников Роспотребнадзора по РД за заслуги в борьбе с коронавирусом

Автор
18 февраля, 2021. Четверг 14:35
Сергей Меликов наградил сотрудников Роспотребнадзора по РД за заслуги в борьбе с коронавирусом Сергей Меликов наградил сотрудников Роспотребнадзора по РД за заслуги в борьбе с коронавирусом

Врио Главы РД Сергей Меликов вручил государственные награды республики работникам Управления Роспотребнадзора по РД за заслуги в борьбе с коронавирусом и высокий профессионализм.

Сергей Меликов наградил сотрудников Роспотребнадзора по РД за заслуги в борьбе с коронавирусом
Общество

Говоря о роли сотрудников Роспотребнадзора в борьбе распространением коронавирусной инфекции, Сергей Меликов отметил, что минувший год стал непростой проверкой для всей структуры власти. Люди столкнулись с проблемой, требующей полной самоотдачи, мобилизации. «Мы на данный момент оцениваем работу докторов, добровольцев, представителей правоохранительных органов, МЧС. Однако, было бы неверным не отметить роль контролирующих органов. Вы одними из первых встретили, вместе с врачами, это неизвестного врага», -подчеркнул руководитель региона.

Подробнее в материале пресс-службы Главы РД по ссылке 

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top