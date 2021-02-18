Сергей Меликов наградил сотрудников Роспотребнадзора по РД за заслуги в борьбе с коронавирусом

Говоря о роли сотрудников Роспотребнадзора в борьбе распространением коронавирусной инфекции, Сергей Меликов отметил, что минувший год стал непростой проверкой для всей структуры власти. Люди столкнулись с проблемой, требующей полной самоотдачи, мобилизации. «Мы на данный момент оцениваем работу докторов, добровольцев, представителей правоохранительных органов, МЧС. Однако, было бы неверным не отметить роль контролирующих органов. Вы одними из первых встретили, вместе с врачами, это неизвестного врага», -подчеркнул руководитель региона.

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