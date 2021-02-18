К мероприятию библиотекари подготовили книжно-иллюстрированную выставку «Мой родной Дагестан», где были представлены газетно-журнальные статьи, брошюры а такжетакже литераторов Республики Дагестан.
Открывая тематическое меропряитие, Марият Магомедова поведала учащимся о патриотах страны гор, выдающихся личностях, отважных сыновьях Республики Дагестан. Школьники узнали о непростой судьбе Махача Дахадаева, Уллубия Буйнакского, Абдурахмана Даниялова, Алибека Тахо-Годи, Амет-Хан Султана и других.
Школьникам Кайтагского района рассказали о выдающихся дагестанцах
- Автор Хадижат
- 18 февраля, 2021. Четверг 12:22
В Маджалисской межрайонной СОШ Кайтагского района прошел вечер «История Дагестана в лицах», организованный в рамках празднования в районе 100-летнего юбилея ДАССР. Мероприятие было подготовлено ведущими библиотекарями района Марият Магомедовой и Айшат Темирхановой, вместе с заведующей интернатом данной школы Наидой Гасановой.
К мероприятию библиотекари подготовили книжно-иллюстрированную выставку «Мой родной Дагестан», где были представлены газетно-журнальные статьи, брошюры а такжетакже литераторов Республики Дагестан.
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