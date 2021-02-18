ЗАМАНА - Школьникам Кайтагского района рассказали о выдающихся дагестанцах

Школьникам Кайтагского района рассказали о выдающихся дагестанцах

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18 февраля, 2021. Четверг 12:22
Школьникам Кайтагского района рассказали о выдающихся дагестанцах Школьникам Кайтагского района рассказали о выдающихся дагестанцах Школьникам Кайтагского района рассказали о выдающихся дагестанцах

В Маджалисской межрайонной СОШ Кайтагского района прошел вечер «История Дагестана в лицах», организованный в рамках празднования в районе 100-летнего юбилея ДАССР. Мероприятие было подготовлено ведущими библиотекарями района Марият Магомедовой и Айшат Темирхановой, вместе с заведующей интернатом данной школы Наидой Гасановой.

Школьникам Кайтагского района рассказали о выдающихся дагестанцах
Общество

К мероприятию библиотекари подготовили книжно-иллюстрированную выставку «Мой родной Дагестан», где были представлены газетно-журнальные статьи, брошюры а такжетакже литераторов Республики Дагестан.
Открывая тематическое меропряитие, Марият Магомедова поведала учащимся о патриотах страны гор, выдающихся личностях, отважных сыновьях Республики Дагестан. Школьники узнали о непростой судьбе Махача Дахадаева, Уллубия Буйнакского, Абдурахмана Даниялова, Алибека Тахо-Годи, Амет-Хан Султана и других.

 

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взяты из открытых источников
 

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