ЗАМАНА - Еще две лавины сошли в горах Дагестана

Еще две лавины сошли в горах Дагестана

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18 февраля, 2021. Четверг 11:55
Еще две лавины сошли в горах Дагестана

Две лавины, по данным ГУ МЧС РФ по РД, сошли на 38 и 49 км автодороги Кидеро - Шаури – Агвали Цунтинского района.

Еще две лавины сошли в горах Дагестана
Общество

Таким образом оторванными от внешнего мира остались более 7 тысяч человек.

Работы по расчистке дороги планируют завершить к 17:00 часам сегодняшнего дня.

 

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