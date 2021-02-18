Таким образом оторванными от внешнего мира остались более 7 тысяч человек.
Работы по расчистке дороги планируют завершить к 17:00 часам сегодняшнего дня.
Две лавины, по данным ГУ МЧС РФ по РД, сошли на 38 и 49 км автодороги Кидеро - Шаури – Агвали Цунтинского района.
Таким образом оторванными от внешнего мира остались более 7 тысяч человек.
Работы по расчистке дороги планируют завершить к 17:00 часам сегодняшнего дня.
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