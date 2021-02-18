Дербентский платан вышел в лидеры конкурса "Европейское дерево 2021"

Продолжается голосование в конкурсе за главное «Европейское дерево года 2021». В настоящий момент, Дербентский платан, представляющий Россию на этом конкурсе находится на первом месте.

За символ Дербента проголосовали 44 895 человек, но отрыв от расположившегося на втором месте тысячелетнего дуба Лесины из Испании минимален.

Чтобы поддержать Дербентский платан в голосовании, которое продлится до 28 февраля, достаточно перейти по ссылке.

Внимание! Отданный голос будет необходимо подтвердить, перейдя по ссылке пришедшей на электронную почту.

Победители будут объявлены 17 марта. Отметим, что конкурс, в рамках которого организаторы ищут деревья с самой интересной историей продолжается уже десять лет.