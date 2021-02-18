ЗАМАНА - Дербентский платан вышел в лидеры конкурса "Европейское дерево 2021"

Дербентский платан вышел в лидеры конкурса "Европейское дерево 2021"

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18 февраля, 2021. Четверг 11:39
Дербентский платан вышел в лидеры конкурса &quot;Европейское дерево 2021&quot;

Продолжается голосование в конкурсе за главное «Европейское дерево года 2021». В настоящий момент, Дербентский платан, представляющий Россию на этом конкурсе находится на первом месте.

Дербентский платан вышел в лидеры конкурса "Европейское дерево 2021"
Общество

За символ Дербента проголосовали 44 895 человек, но отрыв от расположившегося на втором месте тысячелетнего дуба Лесины из Испании минимален.
Чтобы поддержать Дербентский платан в голосовании, которое продлится до 28 февраля, достаточно перейти по ссылке.
Внимание! Отданный голос будет необходимо подтвердить, перейдя по ссылке пришедшей на электронную почту.
 Победители будут объявлены 17 марта. Отметим, что конкурс, в рамках которого организаторы ищут деревья с самой интересной историей продолжается уже десять лет.

 

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взяты из открытых источников
 

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