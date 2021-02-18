Напомним, огонь по выходящим из храма прихожанам вооруженный преступник открыл 18 февраля 2019 года около 16:00 часов. Тогда, по данным источника, погибли 5 человек. Четверо получили ранения.
Память погибших в Прощеное воскресенье 2018 года на территории Георгиевского собора придут родные, близки и горожане, сообщает пресс-служба администрации города.
Напомним, огонь по выходящим из храма прихожанам вооруженный преступник открыл 18 февраля 2019 года около 16:00 часов. Тогда, по данным источника, погибли 5 человек. Четверо получили ранения.
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