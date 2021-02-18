ЗАМАНА - Траур в Кизляре: жители вспоминают события трехлетней давности

Траур в Кизляре: жители вспоминают события трехлетней давности

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18 февраля, 2021. Четверг 11:11
Траур в Кизляре: жители вспоминают события трехлетней давности

Память погибших в Прощеное воскресенье 2018 года на территории Георгиевского собора придут родные, близки и горожане, сообщает пресс-служба администрации города.

Траур в Кизляре: жители вспоминают события трехлетней давности
Общество

Напомним, огонь по выходящим из храма прихожанам вооруженный преступник открыл 18 февраля 2019 года около 16:00 часов. Тогда, по данным источника, погибли 5 человек. Четверо получили ранения.

 

 

 

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