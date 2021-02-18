Жители Дагестана, страдающие сложными формами аритмий и синкопальных состояний, смогут пройти диагностику, лечение и реабилитацию, не выезжая за пределы республики.
В Дагестане будут лечить сложные формы аритмий
- Автор Арслан
- 18 февраля, 2021. Четверг 10:53
Отделение по лечению сложных форм аритмий и синкопальных состояний, по данным регионального минздрава, появится на базе Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи.
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