ЗАМАНА - Глава МВД Дагестана встретился с руководителями СМИ

Глава МВД Дагестана встретился с руководителями СМИ

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18 февраля, 2021. Четверг 10:10
Глава МВД Дагестана встретился с руководителями СМИ

Терроризм, наркопреступления, а также борьба с коронавирусом были затронуты в рамках встречи руководителя министерства внутренних дела Дагестана Абдурашида Магомедова с представителями региональных СМИ.

Глава МВД Дагестана встретился с руководителями СМИ
Общество

Обсуждая оперативно-служебную деятельность правоохранительного ведомства, министр сообщил, что за прошлый год в период пандемии было составлено 200 тысяч административных протоколов.

 

 

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