Обсуждая оперативно-служебную деятельность правоохранительного ведомства, министр сообщил, что за прошлый год в период пандемии было составлено 200 тысяч административных протоколов.
Терроризм, наркопреступления, а также борьба с коронавирусом были затронуты в рамках встречи руководителя министерства внутренних дела Дагестана Абдурашида Магомедова с представителями региональных СМИ.
Обсуждая оперативно-служебную деятельность правоохранительного ведомства, министр сообщил, что за прошлый год в период пандемии было составлено 200 тысяч административных протоколов.
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