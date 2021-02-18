Сергей Меликов: «Надо дать молодежи возможность подниматься по “социальному лифту”»

Такое заявление врио Главы Дагестана Сергей Меликов сделал, встретившись с представителями молодежных общественных организаций, где, отвечая на вопрос, связанный с молодежной кадровой политикой в регионе, подчеркнул, что нужны три критерия, которые позволяли бы молодым нажимать кнопки в этом «социальном лифте».