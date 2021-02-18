ЗАМАНА - Сергей Меликов: «Надо дать молодежи возможность подниматься по “социальному лифту”»

Сергей Меликов: «Надо дать молодежи возможность подниматься по “социальному лифту”»

Автор
18 февраля, 2021. Четверг 00:02
Сергей Меликов: «Надо дать молодежи возможность подниматься по “социальному лифту”»

Такое заявление врио Главы Дагестана Сергей Меликов сделал, встретившись с представителями молодежных общественных организаций, где, отвечая на вопрос, связанный с молодежной кадровой политикой в регионе, подчеркнул, что нужны три критерия, которые позволяли бы молодым нажимать кнопки в этом «социальном лифте».

Сергей Меликов: «Надо дать молодежи возможность подниматься по “социальному лифту”»
Общество

«Первый – образование. Второй – опыт работы. Третий – компетентность человека», - сказал врио руководителя региона, отметив, что будущее – за молодежью.

 

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top