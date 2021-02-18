«Первый – образование. Второй – опыт работы. Третий – компетентность человека», - сказал врио руководителя региона, отметив, что будущее – за молодежью.
Сергей Меликов: «Надо дать молодежи возможность подниматься по “социальному лифту”»
- Автор Арслан
- 18 февраля, 2021. Четверг 00:02
Такое заявление врио Главы Дагестана Сергей Меликов сделал, встретившись с представителями молодежных общественных организаций, где, отвечая на вопрос, связанный с молодежной кадровой политикой в регионе, подчеркнул, что нужны три критерия, которые позволяли бы молодым нажимать кнопки в этом «социальном лифте».
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