ЗАМАНА - Врио Главы Дагестана: «За один день проблему с мусором не решить»

Врио Главы Дагестана: «За один день проблему с мусором не решить»

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18 февраля, 2021. Четверг 00:01
Врио Главы Дагестана: «За один день проблему с мусором не решить»

Сделав такое заявление, отвечая на вопрос общественника Булача Чанкалаева, врио руководителя региона Сергей Меликов подчеркнул, что проблема системная и нужно работать комплексно.

Врио Главы Дагестана: «За один день проблему с мусором не решить»
Общество

В рамках встречи представителей молодежи и блогерского сообщества с руководством республики, Чанкалаев также затронул проблемы состояния дорог, попадания сточных вод в русло канала им. Октябрьской революции, а также хаотичных застроек.

 

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