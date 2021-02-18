Врио Главы Дагестана: «За один день проблему с мусором не решить»

Автор Арслан

Сделав такое заявление, отвечая на вопрос общественника Булача Чанкалаева, врио руководителя региона Сергей Меликов подчеркнул, что проблема системная и нужно работать комплексно.